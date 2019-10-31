Секретарь алтайских единороссов призвал партийцев быть ближе к народу

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-31T07:42:52+03:00

Партия планирует до 2024 года больше привлекать жителей региона в свои ряды

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Алтайские едроссы провели ротацию кадров. Совет покинули сразу 15 человек, вместо них были избраны новые члены ЕР, которых оказалось больше. В числе самых известных новичков глава Бийска Александр Студеникин и экс-дзюдоист Иван Нифонтов.

Реготделение также представило стратегию развития на ближайшие пять лет, основные моменты огласил глава исполкома Денис Голобородько. Секретарь партии в Алтайском крае Александр Романенко призвал коллег быть ближе к горожанам.

Как сообщает «Банкфакс», до 2024 года руководство ЕР планирует активнее привлекать жителей региона в свои ряды и достичь цифры в 37 тысяч членов партии. При этом около тысячи членов и сторонников ЕР должны пройти обучение в региональной партийной школе.

Помимо прочего Александр Романенко призвал коллег активно работать на благо партии и жителей региона. Он отметил, что в этом году у партийцев не все складывалось удачно. Однако Романенко заверил, что партии удалось выровнять данную ситуацию, вовремя пригласив тех в свои ряды.

ИСТОЧНИК KP.RU