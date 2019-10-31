2019-10-31T06:31:43+03:00
Общество

Главный Дед Мороз России приедет в Барнаул

Визит ожидается 15-16 ноября
Анна СЕМИНА
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Главный Дед Мороз РоссииГлавный Дед Мороз РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
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Через две недели главный Дед Мороз России из Великого Устюга вновь посетит Барнаул.

Приезд главного волшебника нашей страны в столицу Алтайского края уже стало доброй традицией, которая сохраняется на протяжении последних нескольких лет. Визит Дедушки намечен на 15-16 ноября. Помимо Барнаула он также побывает в Красноярске, Томске, Кемерово, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани и других крупных городах. Завершится акция «Путешествие Деда Мороза» праздничными мероприятиями в Москве – 28-30 декабря.

Точная программа пребывания волшебника в Барнауле пока неизвестна, но, по словам организаторов, он планирует прийти в гости к детям из малообеспеченных семей и детских домов. Дедушка не только подарит им подарки, но и устроит настоящий праздник. Более подробная программа станет известна позже. Не исключено, что Мороз захочет вновь встретиться со своим алтайским братом и утроить вместе с ним массовые гуляния на главной площади города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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