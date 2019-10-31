2019-10-31T04:58:02+03:00
Общество

Барнаульцев обеспокоила строительная техника в парке "Изумрудный"

Трактор снимал верхний слой земли
САПОЖКОВА Александра
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Барнаульцы заметили строительную технику в парке "Изумрудный". Трактор снимал верхний слой земли, что обычно делается при подготовке к строительству.

Однако руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев сообщил, что в парке готовят площадку под высадку крупномеров.

- Сейчас снимают сорняки, которые выросли за время, пока парк был бесхозным. Это нужно сделать до того, как выпадет снег. Ждем весны, разрабатываем проект под высадку деревьев. Главное, чтобы у людей не возникало неправильного понимания по поводу того, что там происходит, - сказал Вакаев изданию "Банкфакс".

Отмечается, что предварительная сумма, заложенная в проект бюджета на нужды парка - примерно 30 млн рублей. По словам Вакаева, эти деньги - хорошее подспорье для начала работ по восстановлению парка, однако в целом проект более дорогостоящий.

Напомним, ранее в парке бывший арендатор Владимир Фишер проводил вырубку деревьев. Рубки были незаконными, и правоохранители возбудили уголовное дело. Было спилено 560 деревьев. Высказывались предположения, что на участке будет проводиться незаконное строительство. Но в итоге парк решили возродить и засадить деревьями. Бывшему арендатору назначили два года условно и штраф 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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