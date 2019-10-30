Экс-мэра Барнаула Сергея Дугина исключили из президиума регионального политсовета ЕР

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-30T15:15:38+03:00

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Бывшего сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина исключили из президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Решение было принято в ходе голосования на ежегодной отчетной конференции Алтайского реготделения Всероссийской политической партии.

Как пишет «ТОЛК», 30 октября депутаты единогласно поддержали исключение Дугина. Вслед за Дугиным был исключен и Александр Лукьянов. Депутаты обновили состав руководящих органов, согласно Уставу об обязательной десятипроцентной ротации кадров.

Напомним, в августе Сергей Дугин заявил о своей отставке с поста мэра краевой столицы. Он управлял городом около четырех лет. До момента избрания депутатами БГД нового мэра исполняющим обязанности главы города является первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU