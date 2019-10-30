Рубцовского полицейского обвиняют в фальсификации административного дела

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-30T15:36:40+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы полиции. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному материалу), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июне прошлого года инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции России «Рубцовский» сфальсифицировала доказательства по делу об административном правонарушении в отношении жительницы города, чтобы её незаконно привлечь к ответственности за якобы неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего опекаемого. На самом же деле женщина не совершала данное правонарушение.

Обвиняемая в ходе следствия не признала вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, если вина сотрудника в суде подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а её непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU