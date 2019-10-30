Отель Radisson не будут строить на месте сквера в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-30T12:59:33+03:00

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Представитель администрации Барнаула рассказал о ситуации со строительством гостиницы Radisson. Как пояснил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов, отель не будут строить на месте сквера на площади Сахарова.

Как сообщили в «Политсибру», чиновник ответил на вопрос одного из горожан. Также он пояснил, что было проведено несколько обсуждений и круглых столов с участием экспертов.

«С одной стороны, строительство сетевого отеля поднимет статус нашего города как столицы Алтайского края и принесет пользу. Но с другой, место для строительства, с точки зрения комитета и администрации Барнаула, выбрано неудачно и его следует пересмотреть. По Генплану и правилам землепользования и застройки, утвержденным в Барнауле, возведение зданий на территории зеленого сквера у площади не предусмотрено. К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей. Позиция сторон обозначена, переговоры пока продолжаются. Думаю, в итоге будет принято взвешенное решение с учетом мнения барнаульцев», - рассказал Дмитрий Аристов.

Напоминаем, против строительства отеля на площади Сахарова выступают общественники и жители Барнаула. Они уже согласовали две акции за сохранение зеленой зоны. Первая состоится 4 ноября на площади Жукова, вторая - 9 ноября на площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU