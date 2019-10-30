Художница из Барнаула отказалась от мобильника

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-30T12:08:32+03:00

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Барнаульская художница Елена Волкова принципиально не пользуется мобильником. У нее до сих пор нет даже обычного, кнопочного телефона.

- Отказываясь от этого, я все более убеждаюсь в своей правоте, - говорит Елена. - Это серьезное искушение и нужно иметь силу воли, чтобы, как я это для себя называю, «не путать срочное с важным». Все эти вещи - мобильники, соцсети, заставляют человека это перепутывать. Давление скоростное, конечно, сильно. А я человек не скоростной и нехороша в динамике, мне нужно старинное житье.

По мнению художницы, побег из виртуального пространства позволяет лучше охранять свои границы.

- Наши границы помяты, и вторжение наносит травмы. Я понимаю, что как живу я - это большая роскошь. Я вижу, как я освобождаю и как бы раздвигаю пространство, приводя в порядок геометрию, - рассуждает женщина.

Ее выставка, которую она организовала совместно с Инной Зуевой, так и называется - «Геометрия тишины или прописи для созерцания». Проходит в «Туриной горе». Пространство в зале благодаря их картинам пронизано особой философией созерцания, погружения в тишину, пишет АиФ-Алтай.

Выставка пройдет по 30 ноября. Ул. Димитрова 85-а, вход бесплатный. 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU