Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ

Воспитанник алтайского хоккея, а ныне игрок «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил невероятный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». Игра состоялась в ночь на 30 октября в Роли и завершилась со счетом 2:1 в пользу «ураганов».

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, после двух двадцатиминуток «Флэймз» вели — 1:0, ситуацию изменил на 49-й минуте Свечников. Хоккеист забросил в так называемом стиле «лакросс»: он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее на клюшке в ворота. Это первый подобный гол в истории НХЛ.

Причем на этом воспитанник алтайского хоккея не остановился, на 53-й минуте Свечников забросил вторую шайбу и принес своей команде победу. Этот дубль стал для россиянина вторым подряд. 26 октября Андрей забросил две шайбы в ворота «Чикаго Блэкхокс», а «Каролина» уверенно победила — 4:0.

Carolina Hurricanes on Twitter. Book it. Goal of the year. #LetsGoCanes https://t.co/jIaqbtMjs5