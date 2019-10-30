2019-10-30T09:22:48+03:00
Спорт

Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ

Андрей Свечников исполнил первый "лакросс" в истории лиги
БОРЗОВ Денис
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Фото: инстаграм Андрея СвечниковаФото: инстаграм Андрея Свечникова
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Воспитанник алтайского хоккея, а ныне игрок «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил невероятный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». Игра состоялась в ночь на 30 октября в Роли и завершилась со счетом 2:1 в пользу «ураганов».

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, после двух двадцатиминуток «Флэймз» вели — 1:0, ситуацию изменил на 49-й минуте Свечников. Хоккеист забросил в так называемом стиле «лакросс»: он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее на клюшке в ворота. Это первый подобный гол в истории НХЛ.

Причем на этом воспитанник алтайского хоккея не остановился, на 53-й минуте Свечников забросил вторую шайбу и принес своей команде победу. Этот дубль стал для россиянина вторым подряд. 26 октября Андрей забросил две шайбы в ворота «Чикаго Блэкхокс», а «Каролина» уверенно победила — 4:0.

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Справка

Стиль «лакросс» стал популярным после шайбы финна Микаэля Гранлунда в ворота голкипера сборной России Константина Барулина в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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