2019-10-30T09:18:26+03:00
Общество

В Барнауле переложили водопровод для новой больницы

Это сделали специалисты «Росводоканал»
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-службы "Росводоканал"Фото: пресс-службы "Росводоканал"
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В Барнауле закончили перекладку водопровода на улице Восточной. Это было сделано для подключения к водоснабжению городской больницы №3.

Раньше в этом здании находился Алтайский онкологический диспансер. А в 2017 году помещение передали больнице, и там начался капитальный ремонт.

Так для подключения больницы к водоснабжению специалисты «Росводоканал Барнаул» от улицы Матросова проложили два новых водопровода протяженностью 80 метров и диаметром 110 мм. Один из них предназначен для обеспечения норм пожаротушения, а второй для подачи воды в медицинское учреждение.

Стоит отметить, что специалисты также построили новый колодец и установили запорную арматуру. К тому же в колодце, который находится на улице Матросова, заменили две задвижки.

- Эти мероприятия гарантированно обеспечат надежность и бесперебойность водоснабжения больницы. Нам важно, чтобы ее сотрудники и пациенты не испытывали каких-либо неудобств, связанных с водоснабжением, - рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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