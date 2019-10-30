2019-10-30T09:21:13+03:00
Происшествия

В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна

На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего
БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот с сайтаФото: скриншот с сайта
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В Индустриальном районе Барнаула из окна балкона многоэтажки выпал человек. Он умер до приезда скорой помощи.

Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul 22», по словам очевидцев, это был мужчина средних лет. Дом находится на пересечении улиц Ускова и Балтийская. Как рассказали свидетели происшествия, примерно в 7 утра из окна балкона 11-го этажа выпал человек. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего и проведут проверку.

К слову, в этом многоэтажном доме регулярно происходят инциденты. Буквально неделю назад на выходных люди в наркотическом опьянении устроили бессонную ночь для соседей. В подъезде жильцы обнаружили шприцы, бутылки с сигаретами внутри. Сами же буйные жители в нижнем белье ездили в лифте. На место прибыли сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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