Пять домов в Барнауле строятся с использованием эскроу-счетов

СЕГОДНЯ 05:37 2019-10-30T05:49:49+03:00

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В Барнауле лишь пять домов строят с использованием эксроу-счетов. Об этом рассказали в Госинспекции Алтайского края.

В крае постепенно переходят на банковское финансирование проектов строительства жилья. С 1 июля этого года вступили в силу новые правила: долевое строительство возможно только с использованием эскроу-счетов, но есть и ряд исключений.

Сейчас на Алтае реализуют 92 проекта с привлечением средств участников долевого строительства. 84 проекта из них будут достраиваться по старой схеме, без использования счетов эскроу.

Специальные счета уже используют «Барнаулкапстрой», «Домстрой-Барнаул», «Вира-Строй», «Союз». Так, лишь пять домов строятся с использованием эксроу-счетов. Они находятся по следующим адресам: улица Парковая, 71, улица 6-я Нагорная, 15г/9 и 15г/8, улица Балтийская, 93, улица 280-летия Барнаула, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU