Сезон читок современной драматургии начался в Алтайском театре драмы

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-29T17:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина во вторник, 29 октября, стартовал сезон читок произведений современных драматургов. В день открытия артисты алтайского театра по ролям прочитали пьесу «Авария» швейцарского публициста, прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта.

В пьесе рассказывается о жизни торгового представителя Альфредо Трапса. В сельской местности у него ломается машина. Сотрудник техпомощи, приехавший на место, где случилась поломка, предлагает Трапсу временно остановиться в доме старого судьи. Вечером к мужчине в гости приходят его знакомые – бывшие палач, адвокат и прокурор. За ужином они предлагают сыграть Альфредо в игру.

К слову, всю подробную информацию о проведении следующих читок можно найти на сайте Алтайского краевого театра драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU