2019-10-29T14:32:26+03:00
Общество

Алтайские специалисты выяснят причины подорожания гречки в регионе

Закупочная цена не нее выросла на 180%
Юлия ЕВГРАФОВА
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ГречкаГречкаФото: Евгения ГУСЕВА
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Ситуацию с подорожанием гречки в регионе проверят сотрудники антимонопольного ведомства. Им предстоит провести мониторинг всего цикла перехода продукта от производителя к покупателю.

Сотрудники УФАС по Алтайскому краю внимательно проанализируют все данные о потребительских и закупочных ценах. Так они уже направили запрос производителям и переработчикам Алтайского края. Чтобы получить информацию об объемах производства и реализации, действующих отпускных ценах на сельскохозяйственный товар.

В УФАС также добавили, что в России государством не контролируются цены на продовольственные товары. В связи с этим, производители могут сами устанавливать цены на свою продукцию.

Напомним, о подорожании гречки сообщалось ранее. Закупочные цены на эту крупу выросли на 180%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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