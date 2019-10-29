Алтайские специалисты выяснят причины подорожания гречки в регионе
Ситуацию с подорожанием гречки в регионе проверят сотрудники антимонопольного ведомства. Им предстоит провести мониторинг всего цикла перехода продукта от производителя к покупателю.
Сотрудники УФАС по Алтайскому краю внимательно проанализируют все данные о потребительских и закупочных ценах. Так они уже направили запрос производителям и переработчикам Алтайского края. Чтобы получить информацию об объемах производства и реализации, действующих отпускных ценах на сельскохозяйственный товар.
В УФАС также добавили, что в России государством не контролируются цены на продовольственные товары. В связи с этим, производители могут сами устанавливать цены на свою продукцию.
Напомним, о подорожании гречки сообщалось ранее. Закупочные цены на эту крупу выросли на 180%.
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ИСТОЧНИК KP.RU