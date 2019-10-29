В Барнауле открыли движение на новом участке дороги ул. Солнечная Поляна

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-29T13:31:25+03:00

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В Барнауле открыли отремонтированный участок дороги на ул. Солнечная Поляна. Было построено 800 метров полотна стоимостью более 147 млн рублей. Дорожные работы на данном участке вело ООО «Барнаульское ДСУ №4» при участии субподрядной организации ООО «Алтайдорстрой».

Дорогу решили построить из-за большой интенсивности движения транзитного транспорта с Павловского тракта и многочисленными обращениями жителей микрорайона по этому поводу.

Как рассказал директор подрядной организации Николай Данилин, на участке был выполнен полный комплекс работ «с нуля». Было сделано устройство земполотна, проложена ливневая канализация протяженностью 617 м с устройством 11 смотровых и 24 дождеприемных колодцев. На участке дороги было выполнено устройство дополнительного слоя основания толщиной 36 см, основания из щебня по способу заклинки, уложено три слоя асфальтобетонного покрытия.

- Была расширена проезжая часть на пересечении ул.Солнечная Поляна и ул.Энтузиастов, установлен поребрик, построен тротуар, смонтирован бордюрный камень на основной проезжей части. Также построены линии наружного освещения, обустроены три остановочных кармана. После укладки верхнего слоя асфальтобетона выполнено благоустройство, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе администрации города.

С 29 октября изменилось организация движения на перекрестке с ул. Энтузиастов. Солнечная Поляна стала главной дорогой по отношению к Энтузиастов.

ИСТОЧНИК KP.RU