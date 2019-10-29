Каменские депутаты лишили полномочий Евгению Гордиенко

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-29T12:37:01+03:00

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Депутаты Каменского районного собрания 28 октября лишили полномочий и.о. главы района Евгению Гордиенко. Был проведен опрос среди депутатов, в итоге больше половины из них такую инициативу поддержали, сообщает «Банкфакс».

Также известно, что решение о наделении полномочиями руководителя муниципалитета заместителя главы района Алексея Жихаренко поддержали 12 депутатов. Еще пять человек не проголосовали, один выступил против.

Несмотря на такое, казалось бы, единогласное решение, вопрос об уходе Гордиенко с занимаемой должности остается открытым. Пока официальное решение не было вынесено. Также один из проголосовавших за лишение Гордиенко полномочий, якобы написал заявление с просьбой считать его подпись недействительной. По некоторым данным, несколько проголосовавших хотят поступить похожим образом.

ИСТОЧНИК KP.RU