В ноябрьские праздники в Барнауле изменится расписание пригородных поездов

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-29T10:58:51+03:00

Уже с 6 ноября будет актуален действующий график

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На период ноябрьских праздников поменяется расписание следования некоторых пригородных электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Изменения в расписании связаны с празднованием Дня народного единства, 4 ноября. Так накануне, 3 ноября, будет отменен пригородный поезд №6227 «Заринская - Барнаул». Время отправление этого рейса 14:40, прибытия - 16:47.

4 ноября назначат пригородные поезда №6001 «Озерки - Барнаул» (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут). А также №6227 «Заринская - Барнаул» (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут). В этот день будут отменены пять рейсов:

- №6775 «Сузун - Барнаул» (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут).

- №6021 «Озерки - Барнаул» (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут).

- №7105 «Заринская - Барнаул» (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).

- №6101 «Депо - Барнаул» (отправление в 7 часов 1 минуту, прибытие в 7 часов 40 минут).

- №6020 «Барнаул - Красный Боец» (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут).

Также 5 ноября отменят поезд №6001 «Озерки - Барнаул» (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут). А вот пригородный поезд №6775 «Сузун - Барнаул» в этот день отправиться в 4:01(прибытие в 6 часов 55 минут).

К слову, остальных электропоездов и пригородных поездов на время праздников изменения не коснуться. С 6 ноября пригородные поезда будут ездить по действующему графику.

ИСТОЧНИК KP.RU