2019-10-28T16:38:41+03:00
Общество

Мастер-класс по составлению родословной провели в Барнауле

Участникам рассказали как пользоваться архивом и работать в читальном зале
Анна СЕМИНА
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Сотрудники Государственного архива Алтайского края провели в Барнауле мастер-класс по составлению родословной.

Мероприятие получило название «Корни и крона». Ее участникам стали три десятка членов автономной некоммерческой организации «Центр славянской культуры». Они занимаются сохранением и развитием исторического наследия национальных культурных ценностей, языка, традиций и образования.

- Им рассказали про изучение родословной и о правилах ее составления, - рассказывают в пресс-службе Министерства культуры региона.

Сотрудники архива рассказали, какие принципы лежат в основе работы по составлению древа, как правильно работать в читальном зале со справочно-информационными изданиями и т.д. Помимо теории состоялось и практическое занятие. Его участники учились пользоваться архивными документами и электронной базой данных «Анкеты Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 1917 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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