2019-10-28T16:10:12+03:00
Звезды

В Алтайском крае два умельца удостоены звания «Народный мастер»

Удостоверения им вручат в День народного единства
Анна СЕМИНА
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Работа Владимира МосквитинаРабота Владимира МосквитинаФото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском крае подвели итоги конкурса на звание «Народного мастера». Лучшими признали мастера-керамиста Владимира Москвитина и мастера валяния из шерсти Татьяну Черданцеву.

В министерстве культуры региона рассказывают, что на звание «Народный мастер Алтайского края» претендовали шесть человек. Это представители Барнаула, Бийска и Тюменцевского района.

- На конкурс они представили свои работы, выполненные в техниках: войлоковаляние, бисероплетение, роспись по дереву, керамика, вязание и макетирование, - добавляют в ведомстве.

В итоге лучшими признали работы барнаульца Владимира Москвитина и бийчанки Татьяны Черданцевой. Указ о присвоении им почетного звания подписал губернатор Виктор Томенко. Удостоверения им вручат в День народного единства.

В министерстве культуры также на что обратили внимание, когда определяли лучших мастеров. Дело в том, что Москвитин своим ремеслом занимается уже на протяжении многих лет и выработал свой собственный оригинальный стиль художественной керамики – туриногорский.

А вот Черданцева удивила своим проектом «Алтай сокровенный». В него вошли не только работы самой Татьяны, но и ее учеников. Они выполнены в разных техниках: батик, пирография, фелтинг, лоскутное шитье.

Помимо почетного звания народные мастера получат премии по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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