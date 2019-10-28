Бийчане обвиняют отремонтированные дороги в росте аварий
Очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом подтолкнуло жителей Бийска на грустные размышления. В росте аварий они обвиняют хорошие дороги.
Накануне вечером, 27 октября, на улице Яминской женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте. До «зебры» она не дошла всего 25 метров. Перейти проезжую часть не смогла – попала под колеса автомобиля. Травмы оказались несовместимые с жизнью. Женщина скончалась до приезда «скорой».
«Бийский рабочий» пишет, что местные жители часто пытаются перебежать дорогу в этом районе, несмотря на то, что рядом действительно есть официальный переход.
Очередная авария подтолкнула некоторых бийчан на размышления и довольно неоднозначные выводы: отчасти в ДТП виновны хорошие отремонтированные дороги.
- Не так давно радовалась новым дорогам, а теперь понимаю, что эти дороги и повысили ДТП в нашем городе! Зря их ремонтируют, некоторые начали считать, что это гоночная трасса... – пишет одна из горожанок.
Получается, что власти стараются улучшить жизнь одних, ремонтирует «убитые» дороги, которые потом убивают людей. А между тем в ГИБДД напротив связывают большое количество аварий как раз с плохими дорогами.
ИСТОЧНИК KP.RU