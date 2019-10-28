2019-10-28T14:01:22+03:00
Происшествия

Коммунальные службы Барнаула устраняют последствия непогоды

Они убирают ветки и рекламные щиты
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коммунальные службы Барнаула приступили к устранению последствий шквалистого ветра в краевой столице.

В пресс-службе администрации города сообщают, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о падении веток деревьев, частей слабо закрепленных конструкций на улицах Германа Титова, Чеглецова, Смирнова, Малахова, Песчаная, по проспекту Калинина, на Павловском тракте. В результате разгула стихии сегодня уже пострадали несколько автомобилей. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Тем временем, синоптики сообщили о продлении штормового предупреждения. Сильный ветер задержится в регионе и до 29 октября. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, рекомендуется не приближаться к слабо закрепленным конструкциям, особенно это касается рекламных щитов. Автомобили следует по возможности оставлять в стороне от деревьев, либо в гаражах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бийчане обвиняют отремонтированные дороги в росте аварий
Хозяйка свиней, покусавших 4-летнюю девочку, пойдет под суд
Мужчина убил возлюбленную из-за мелкой ссоры
Жительница Барнаула отобрала нож у пьяного мужа и зарезала его
Наркотики на 4 млн рублей конфисковали у жителя Бийска
Горячую воду и отопление отключат в поселке Южный
Вывеска барнаульского «Ашана» упала из-за порыва ветра
В Новоалтайске хозяйка квартиры устроила пожар и с криками «горю!» сбежала
В Рубцовском районе гробы со скелетами смывает в реку
Подъезд к детскому саду перекрыли бетонными блоками
Второй полуфинал Лиги КВН-Алтай пройдет в Барнауле
Суд отказался принимать решение по сносу кофейни на месте «барнаульского разлома»
Чем опасен метиловый спирт в алкогольной продукции
10-летний мальчик попал под колеса Toyota Land Cruiser
Новая рабочая неделя на Алтае начнется с сильного ветра и потепления
Парк «Изумрудный» в Барнауле выставят на народное голосование