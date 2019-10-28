Коммунальные службы Барнаула устраняют последствия непогоды

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-28T14:01:22+03:00

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Коммунальные службы Барнаула приступили к устранению последствий шквалистого ветра в краевой столице.

В пресс-службе администрации города сообщают, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о падении веток деревьев, частей слабо закрепленных конструкций на улицах Германа Титова, Чеглецова, Смирнова, Малахова, Песчаная, по проспекту Калинина, на Павловском тракте. В результате разгула стихии сегодня уже пострадали несколько автомобилей. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Тем временем, синоптики сообщили о продлении штормового предупреждения. Сильный ветер задержится в регионе и до 29 октября. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, рекомендуется не приближаться к слабо закрепленным конструкциям, особенно это касается рекламных щитов. Автомобили следует по возможности оставлять в стороне от деревьев, либо в гаражах.

ИСТОЧНИК KP.RU