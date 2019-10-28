2019-10-28T13:20:58+03:00
Общество

Горячую воду и отопление отключат в поселке Южный

Под ограничение попадут 102 многоквартирных дома, а также частный сектор, школы и больницы
Анна СЕМИНА
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Во вторник, 29 октября, в барнаульском поселке Южный на несколько часов отключат тепло и горячую воду. Под ограничение попадут 102 многоквартирных дома, пять школ, восемь детских садов, три больницы, профессиональное училище №38, а также 45 домов частного сектора.

Как сообщают в Сибирской генерирующей компании, ограничение подачи ресурсов будет действовать с 13 до 17 часов.

- Это необходимо для подключения кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу Лесной тракт, 75. Всего под отключение попадают 28 тысяч жителей, а также социальные учреждения, - говорят в компании.

На данный момент уже завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования. Далее предстоит наладить электроснабжение. Таким образом, перевод потребителей котельной завода «Ротор» на обслуживание Барнаульской ТЭЦ-3 продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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