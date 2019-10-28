В Рубцовском районе гробы со скелетами смывает в реку

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-28T11:33:51+03:00

Местные жители говорят, что так продолжается уже больше 20 лет

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Река Алей в Рубцовском районе Алтайского края активно размывает свои берега. Из-за этого в оползневой зоне оказалось старое кладбище.

На днях в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что в районе урочища «За урожай», что примерно в 40 километрах от Рубцовска, из берега реки Алей показались человеческие кости, и они постепенно сползают в воду.

Причиной называют размывание берегов. Это природное явление и пока его не остановить, но что-то делать надо, потому что если гробы начнут падать в воду – это приведет к экологической катастрофе. Не говоря уже о моральном аспекте проблемы.

- Это кладбище подмывает уже лет 20. Как ни крути, но это жизнь… - пишет одна из жительниц Рубцовска.

Пока что администрация Рубцовского района никак не реагирует на проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU