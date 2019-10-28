Второй полуфинал Лиги КВН-Алтай пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-28T09:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В предстоящую субботу, 2 ноября, в Барнауле состоится второй полуфинал Лиги КВН-Алтай.

За право выхода в финал поборются команды «От Души» (Барнаул), Сборная Сбербанка «Всегда Рядом» (Барнаул), «Турбо Пушка» (Новосибирск), «Электро Дед» (село Ключи), «Сборная Усть-Каменогорска» (Республика Казахстан).

Напомним, по итогам первого полуфинала в финал прошли команда КВН «Сын Маминой Подруги» (Барнаул), «Экстрим» (село Сычевка) и «Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск).

Те команды, которые смогут пробиться в следующую стадию, поборются между собой за право поехать на Международный фестиваль команд КВН в Сочи «КиВиН-2020». Если же выступление покажется смешным и там, то тогда команда получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.

Еще двоих финалистов мы сможем узнать 2 ноября. Игра состоится в ДК «Сибэнергомаш» (Барнаул, пр. Ленина, 147). Начало в 18.00.

Билеты можно приобрести онлайн и у распространителей. Подробности смотрите в группе «#КВНАЛТАЙ» в «ВКонтакте».

12+

ИСТОЧНИК KP.RU