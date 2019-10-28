2019-10-28T08:59:46+03:00
Общество

Суд отказался принимать решение по сносу кофейни на месте «барнаульского разлома»

Назначена экспертиза здания, которая может подтвердить, что это временное строение
Анна СЕМИНА
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В Барнауле состоялось заседание по делу кофейни, построенной на месте легендарного «разлома». Однако пока не прозвучало решение снести спорный объект.

Напомним, в настоящее время на месте «барнаульского разлома» располагается кофейня «Черный квадрат». На днях к судебному процессу подключилась Алтайохранкультура. По их мнению, застройщики незаконно заняли охранную территорию памятника градостроительства и архитектуры регионального значения на проспекте Ленина, 35, от которого положено отступить 200 метров, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Ранее в суд обратился комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Он потребовал от собственницы участка снести самовольно возведенное здание. В том случае, если предприниматель не выполнит рекомендации, на него возлагалась неустойка 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки исполнения решения суда, а в дальнейшем по 20 тысяч рублей за каждый день до фактического демонтажа.

По мнению Госинспекции Алтайского края, собственник участка уже была привлечена к ответственности, так как не получала разрешения на строительство объекта.

- А значит, эксплуатация здания может нести угрозу жизни и здоровью неопределённому кругу лиц, и его необходимо снести, - пишет источник.

Позиция ответчика же однозначна: строение не капитальное, а временное, а значит, его в любой момент можно будет перенести на другое место. Чтобы подтвердит это требуется экспертиза. Ее проведет ООО «Алтайский Центр Оценки». Пока рассмотрение дела отложено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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