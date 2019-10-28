2019-10-28T07:41:33+03:00
Происшествия

10-летний мальчик попал под колеса Toyota Land Cruiser

Он получил перелом стопы и ушиб правой голени
Анна СЕМИНА
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В городе Камень-на-Оби Алтайского края десятилетний мальчик попал под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в воскресенье, 27 октября. Как сообщает сайт издания «Каменские известия», авария зафиксирована в районе перехода на улице Колесникова. Инцидент попал в кадр камера внешнего видеонаблюдения.

- На кадрах видно, как машины проносятся по дороге, не сбавляя скорость перед «зеброй». Мальчик, оглянувшись по сторонам, решается перебежать дорогу по пешеходному переходу, - пишет источник.

В итоге школьник переходит первую половину дороги, а на встречной его сбивает внедорожник. Автомобиль даже не остановился. Первыми к мальчику подошли прохожие.

Как пояснили в Каменской ГИБДД, за рулем Toyota Land Cruiser находилась женщина. Мальчик, который попал под колеса ее автомобиля, получил перелом левой стопы и ушиб правой голени. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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