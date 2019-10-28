10-летний мальчик попал под колеса Toyota Land Cruiser
В городе Камень-на-Оби Алтайского края десятилетний мальчик попал под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в воскресенье, 27 октября. Как сообщает сайт издания «Каменские известия», авария зафиксирована в районе перехода на улице Колесникова. Инцидент попал в кадр камера внешнего видеонаблюдения.
- На кадрах видно, как машины проносятся по дороге, не сбавляя скорость перед «зеброй». Мальчик, оглянувшись по сторонам, решается перебежать дорогу по пешеходному переходу, - пишет источник.
В итоге школьник переходит первую половину дороги, а на встречной его сбивает внедорожник. Автомобиль даже не остановился. Первыми к мальчику подошли прохожие.
Как пояснили в Каменской ГИБДД, за рулем Toyota Land Cruiser находилась женщина. Мальчик, который попал под колеса ее автомобиля, получил перелом левой стопы и ушиб правой голени. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU