Новая рабочая неделя на Алтае начнется с сильного ветра и потепления

СЕГОДНЯ 05:10 2019-10-28T05:10:44+03:00

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В понедельник, 28 октября, в Барнауле и Алтайском крае в целом, прогнозируется усиление ветра.

Синоптики объявили шторпрогноз. В ближайшие сутки усиление ветра прогнозируется до 15-20 метров в секунду. Местами порывы до 25-27 метров в секунду. Все это будет сопровождаться довольно теплой погодой. В Барнауле днем ожидается от плюс 10 до плюс 12 градусов. В Алтайском крае сегодня +10…+15. Во второй половине дня возможны небольшие дожди, местами умеренные.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, из-за сильного порывистого ветра не исключены аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе. По этой части наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Змеиногорском, Усть-Пристанском, Петропавловском, Зональном, Бийском и Заринском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU