Парк «Изумрудный» в Барнауле выставят на народное голосование

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-28T05:39:49+03:00

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Многострадальный парк «Изумрудный» в Барнауле вошел в список составленный городской администрацией и теперь может попасть в программу по благоустройству. Проголосовать за него смогут жители краевой столицы.

Как сообщает «Политсибру», 25 октября состоялось заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. Экспертная комиссия представила список общественных территорий, за которые жители города смогут проголосовать. Сама процедура будет проходить в интернете. Те участки, которые пройдут дальше, будут благоустроены уже в следующем году.

- В течение года совместно с администрациями районов был проанализирован перечень общественных территорий, который имеется на сегодняшний день, он состоит из 55 объектов. Шесть из них были благоустроены в прошлом и три в этом году. Среди оставшихся территорий общественного пользования есть объекты, попавшие в список еще на старте проекта, на сегодняшний день не вызывающие интереса жителей. Необходимо рассмотреть вопрос по их исключению. Эти территории не имеют востребованности у населения и не являются точками притяжения. Такими территориями являются спуск на улице Парфенова к коммунальному мосту и улица Цеховая,18, - прокомментировал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

Помимо парка «Изумрудный» в заветный список вошла зеленая зона на улице Молодежной, 15 (район театра драмы).

ИСТОЧНИК KP.RU