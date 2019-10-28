2019-10-28T05:43:22+03:00
Общество

Отец Марии Бутиной рассказал, когда она прилетит в Барнаул

Маму она попросила к приезду приготовить курицу
Анна СЕМИНА
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Отец осужденной в США Марии Бутиной рассказал, когда его дочь намерена вернуться на родину, в Барнаул.

26 октября освобожденная из американской тюрьмы Мария прилетела в Россию. Ее встречали в аэропорту Шереметьево сотни журналистов и отец, Владимир Бутин. Он специально приехал в Москву, чтобы забрать дочь домой. По его словам, они еще пару дней пробудут в столице, а затем отправятся в Барнаул.

- Мы находимся с Марией в Москве, еще пару дней проведем в столице, так как надо уладить несколько вопросов. Домой, в Барнаул, вернемся не раньше вторника. Самочувствие у всех нормальное, волнительно, - сказал Бутин РИА Новости.

В Барнауле девушку уже заждалась мама и бабушка. Их Мария попросила к приезду приготовить пять куриц и купить бананов.

Напомним, Мария Бутина была арестовала в США в июле прошлого года. Ее осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительств» на 18 месяцев тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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