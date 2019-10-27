2019-10-27T08:34:02+03:00
Общество

Имена погибших в Чечне десантников увековечили на Аллее Героев в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Аллея Героев в БарнаулеАллея Героев в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле открылась первая в России Аллея Героев с именами погибших десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. В их числе - бийчанин Сергей Медведев.

Военнослужащие отдали свои жизни во время Второй чеченской войны 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье. Роста вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков.

На Аллее установлены 84 планшета с портретами погибших и описанием их подвига, планшеты с информацией об увековечении памяти 6-й роты и гранитный камень со звездой, сообщили в администрации города. Находится она в пешеходном сквере на улице Малахова, на участке от ул. Юрина до ул. Г. Исакова,

На открытии аллеи 26 октября присутствовали, в частности, губернатор края Виктор Томенко и Герой России Владимир Шаманов. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил торжественную литию по погибшим и освящение памятного монумента, сообщили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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