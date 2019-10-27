Жительница Барнаула: Водитель маршрутки не выпускал моего сына, который потерял деньги
Жительница Барнаула Оксана Отставнова в соцсетях рассказала о вопиющем случае, который произошел с ее сыном.
По словам горожанки, 9-летний мальчик потерял деньги и не смог рассчитаться в маршрутке. Из-за этого водитель не выпускал ребенка из автобуса.
- Сын подошел к водителю и честно сказал, что потерял деньги и попросил выпустить на остановке у дома. Однако водитель заявил, что ребенок не выйдет и увез его далеко от дома. Спасибо женщине, которая заплатила за сына, только тогда водитель его выпустил, - написала женщина.
По ее словам, инцидент произошел 23 октября в маршрутке №32 в районе 14-15 часов. Мальчика высадили на ул. Попова вместо Э. Алексеевой.
Мать ребенка возмущена и просит откликнуться свидетелей происшествия.
- Может, найдется хоть один свидетель такого бессовестного поведения водителя и вопиющего поступка, - надеется женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU