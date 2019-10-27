2019-10-27T05:39:50+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула: Водитель маршрутки не выпускал моего сына, который потерял деньги

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
МаршруткаМаршруткаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула Оксана Отставнова в соцсетях рассказала о вопиющем случае, который произошел с ее сыном.

По словам горожанки, 9-летний мальчик потерял деньги и не смог рассчитаться в маршрутке. Из-за этого водитель не выпускал ребенка из автобуса.

- Сын подошел к водителю и честно сказал, что потерял деньги и попросил выпустить на остановке у дома. Однако водитель заявил, что ребенок не выйдет и увез его далеко от дома. Спасибо женщине, которая заплатила за сына, только тогда водитель его выпустил, - написала женщина.

По ее словам, инцидент произошел 23 октября в маршрутке №32 в районе 14-15 часов. Мальчика высадили на ул. Попова вместо Э. Алексеевой.

Мать ребенка возмущена и просит откликнуться свидетелей происшествия.

- Может, найдется хоть один свидетель такого бессовестного поведения водителя и вопиющего поступка, - надеется женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Имена погибших в Чечне десантников увековечили на Аллее Героев в Барнауле
В Рубцовске водитель иномарки врезался в автобус и погиб
Один котел на ТЭЦ в Яровом запущен в работу
Запуск котла на ТЭЦ в Яровом отложили на два часа
Семьям погибших и пострадавших в ДТП на алтайской трассе помогут материально и психологически
Барнаульские спасатели снимали с дерева полуголого мужчину
На комбинате «Индустриальный» собрали первый урожай
На ТЭЦ в Яровом продолжаются ремонтные работы
Родственникам погибшим в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса на алтайской трассе окажут помощь
В Барнауле водитель сбежал после серьезного ДТП
Службы ДПС в Бийске работают в усиленном режиме
Река Пивоварка снова стала белой
Руководитель ООО «ЯТЭК» рассказал, что произошло на ТЭЦ в Яровом
В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду