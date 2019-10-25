25 машин скорой помощи поступили в медучреждения Алтайского края

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-25T13:24:41+03:00

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В пятницу, 25 октября, в Алтайском крае состоялось торжественное вручение ключей от 25 новых машин скорой помощи.

Их лично вручала главным врачам заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

- При интенсивной работе службы скорой медицинской помощи очень важны комфортные условия не только для пациентов, но и для сотрудников. Сегодня парк автомобилей скорой помощи составляет 334 машины, требуется постоянное обновление. Эта работа с 2012 года ведется на постоянной основе. Например, в прошлом году поступило 69 автомобилей класса «В», их приобрели на средства федерального и краевого бюджетов, - отметила она.

Новые автомобили также оборудованы современной техникой. Их передали в десять медицинских организаций края. На эти цели из бюджета региона выделили 71,483 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU