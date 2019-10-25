2019-10-25T07:37:54+03:00
Общество

На родине Михаила Калашникова прошло освящение храма

Анна СЕМИНА
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Освящение храма в КурьеОсвящение храма в КурьеФото: Олег УКЛАДОВ
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На малой родине оружейного конструктора Михаила Калашникова в алтайском селе Курья в пятницу, 25 октября, состоялось освящение храма.

Храм Знамения Пресвятой Богородицы сегодня открывается после реставрации. Местные жители с нетерпением ждали завершения работ и поэтому уже утром собрались на богослужение. Сразу после него селяне отправились к бюсту Михаила Калашникова, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы. Также гостям будет предложено побывать на обзорных экскурсиях Мемориальном музее.

Освящение храма в Курье Фото: Олег УКЛАДОВ

Освящение храма в КурьеФото: Олег УКЛАДОВ

- Здесь же пройдет заседание научного совета исторических и краеведческих музеев Российской Федерации «Мемориальные музеи и их место в сфере историко-культурной памяти и культурного туризма», - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

В 14 часов во Дворце культуры и искусств начнется праздничная программа «Доблесть и честь» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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