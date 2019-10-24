Пожилой паре из Бийска цыгане продали ненастоящую шубу

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-24T16:35:32+03:00

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Пожилая женщина из Бийска обратилась в полицию и рассказала, что купила ненастоящую шубу.

Как сообщили в МУ МВД «Бийское» 61-летняя женщина купила подделку у цыган. К супружеской паре мошенники подошли сами и предложили меховое изделие и две куртки. Цены очаровали пенсионеров и те пригласили продавцов к себе домой. Примерив верхнюю одежду, за весь набор пенсионеры отдали 40 тысяч рублей.

Когда продавцы ушли, бийчане тщательно изучили покупки и поняли, что «норковая шуба» оказалась поддельной.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, товар изъяли и отправили его на экспертизу. Затем в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали и подозреваемых.

Утраченные деньги пенсионеры получили назад. Решение о наказании лиц цыганской национальности будет принято после предварительной проверки, которая ведется в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU