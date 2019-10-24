«Победные» улицы отремонтируют в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-24T12:07:05+03:00

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В Алтайском крае в честь 75-летия со Дня Победы реализуется проект «Улица Победы».

Накануне во время оргкомитета по подготовке к празднованию знаменательной даты, в правительстве региона обсудили ход реализации акции. Сама по себе она не считается официальным проектом и, тем не менее, «Улицу Победы» реализуют в 83-х регионах страны, в том числа Алтайском крае. Часть работ уже выполнили.

Суть проекта заключается в том, что дорожники в честь юбилея Победы ремонтируют улицы и площади, в чьих названиях есть «Победа».

«Всего с тематикой Великой Отечественной войны в бийской и барнаульской агломерации насчитывается 39 объектов. В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были выполнены работы на объектах, названных в честь героев ВОВ – это улица Вали Максимовой в Бийске, улицы Антона Петрова, Георгия Исакова и Глушкова в Барнауле», - добавляет министр транспорта региона Александр Дементьев.

Ремонт улиц будет продолжаться до конца строительного сезона 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU