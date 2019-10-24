Легковой автомобиль сгорел на алтайской трассе
23 октября в Алтайском крае на трассе недалеко от города Славгорода, сгорел легковой автомобиль.
О происшествии очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, около 14.30 в пяти километрах от Славгорода они заметили на трассе горящий автомобиль. Позади него стояла еще одна машина и, предположительно, в нем сидела хозяйка сгоревшего Suzuki.
На трассе в 5 км от Славгорода загорелся автомобиль (Инцидент Барнаул).
По информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, легковушка выгорела полностью. Предварительная причина возгорания – неисправность ТС. На ликвидации были задействованы два автоцистерны с водой и шесть человек личного состава.
О пострадавших не сообщается.
Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае было зарегистрировано 20 техногенных пожаров. Горели частные жилые дома в Барнауле, Бийске и Тюменцевском районе; многоквартирные жилые дома в Заринске, Бийске; нежилые дома в Алейском, Хабарском районах. А также ликвидировано возгорание сена в Алейском районе и автомобилей в Бийске, Камне-на-Оби и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU