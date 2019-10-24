Бийчане смогут пообщаться и сфотографироваться с собаками

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-24T10:48:06+03:00

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Акция «Добрый пес» пройдет в Бийске 10 ноября. Горожане смогут пообщаться и сфотографироваться с собаками, заплатив за фото символическую цену.

- Все средства пойдут на обеспечение кошек из пункта льготной стерилизации и реабилитации бездомных животных, - говорят организаторы акции «Алтайская спортивная федерация ездового спорта».

Среди пород, с которыми можно будет сфотографироваться - лабрадор, сиба ину, бультерьер, ротвейлер, шелти, хаски, вельш корги, аляскинский маламут, шитцу, колли и другие. Причем собаки и их хозяева «работают» совершенно бесплатно, сообщает "Бийский рабочий".

Отмечается, что к участию допускаются хорошо социализированные, спокойные и доброжелательные четвероногие. Организаторы будут в обязательном порядке проверять их ветпаспорта с прививками. Собак, которые будет надоедливо лаять или "недостойно" себя вести, выведут за пределы фотозоны.

Посетителям нельзя будет дразнить собак, угощать едой, подходить к ним в нетрезвом виде, курить поблизости.

Акция состоится 10 ноября на бульваре Петра Первого (у фонтана) с 12.00 до 15.00. Стоимость фотосета (3–5 кадров) с одной собакой – 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU