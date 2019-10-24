2019-10-24T07:56:09+03:00
Общество

Массаж с медом, травами, ягодами сделали в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Чемпионат по массажу в БарнаулеЧемпионат по массажу в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Чемпионат Сибири по массажу прошел в Барнауле 22 октября. Порядка 30 массажистов продемонстрировали как традиционные, так и авторские методики с использованием алтайских трав, меда, сибирских ягод и пантовой продукции.

- Это медики, которые работают в области санаторно-курортного лечения. Через них проходит, большой поток туристов, на них большая ответственность. Чемпионат по массажу для них - это прокачка профессиональных данных, - рассказал председатель жюри, член Национальной федерации массажистов РФ Андрей Сырченко.

В обязательной в произвольной программе чемпионата победителем стал Михаил Кайгородов из Новосибирска, в обязательной программе - Денис Жудин из Белокурихи, сообщает АиФ-Алтай.

- В произвольной программе я представлял свою авторскую технику медово-пантового массажа. Она больше подходит спортсменам, имеет медицинское назначение, - сказал Денис Жудин.

Отмечается, что в 2019 году свое мастерство на чемпионате Сибири массажисты продемонстрировали уже в шестой раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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