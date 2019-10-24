В нескольких десятков километров от Бийска заметили стаю волков

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-24T07:39:45+03:00

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В Алтайском крае недалеко от села Нижнекаменка заметили стаю волков. Дикие животные прогуливались всего в нескольких десятков километров от Бийска.

Видео с волками появилось в инстаграм-аккаунте «barnaul.insta», по кадрам видно, как пятеро животных быстро передвигаются по недавно выпавшему снегу.

- Уважаемые граждане, будьте осторожны! Просим население района воздержаться от посещения лесов. Соблюдение мер безопасности лишним не будет. Будьте осторожны, – сообщает районная газета «Вестник целины».

Кстати, в последнее время жители региона часто сообщают о диких животных неподалеку от населенных пунктов. Буквально неделю назад мужчина из села Хабары увидел рядом с домом волков и медведя. Активисты из общества охотников обошли лесные массивы Хабарского района и нашли следы диких животных, в частности, медведя. Причем сообщается, что косолапый путешествует не в одиночестве.

Напомним, увеличение количества диких животных в этом году произошло из-за лесных пожаров в Красноярском крае. Волки, медведи и кабаны мигрировали в поиске нового ареола обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU