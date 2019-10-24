Под Барнаулом открыли новую спортивную площадку с современным покрытием

СЕГОДНЯ 05:14 2019-10-24T05:14:11+03:00

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В поселке Бельмесево под Барнаулом у школы №94 открыли современную спортивную площадку. На игровом поле уложили резино-полимерное покрытие и обнесли его ограждением. Площадка обошлась почти в полтора миллиона рублей, она построена по проекту поддержки местных инициатив.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в строительство вложили краевые и городские средства, а также инвестиции со стороны жителей. Теперь в Бельмесево есть место для тренировок, фестивалей и состязаний: открылась современная спортивная площадка. Ее размер - 540 квадратных метров; на игровом поле установлено спортивное оборудование для игры в волейбол и баскетбол.

- Поздравляем вас с открытием новой спортивной площадки! Школа в селе является настоящим центром притяжения. Теперь здесь будут повышать спортивное мастерство взрослых и детей, организовывать досуг, проводить праздники и соревнования, - отметил замглавы администрации Центрального района Руслан Маршалкин.

ИСТОЧНИК KP.RU