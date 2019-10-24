Крупный алтайский производитель шин попросил у правительства 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 04:50 2019-10-24T04:50:37+03:00

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В Алтайском крае еще одна крупная компания попросила помощи у властей. Предприятие «Нортек», которое работает в бывшем Алтайском шинном комбинате, должно существенно обновиться в ближайшие годы.

На заседании Союза промышленников Алтая во вторник, 22 октября, об этом рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Канаков.

По его словам, «Нортек» развивается, каждый год инвестирует в собственное развитие миллионы рублей. В 2020 году комбинат планирует обновиться на полмиллиарда рублей.

Предприятие работает на пределе мощностей. Последние годы оно демонстрирует увеличение выпуска продукции в среднем на 10-14%.

- Через два года мы будем вынуждены обратиться в федеральные фонды за поддержкой. Объем финансирования мы сейчас уточняем, но уже проглядываются цифры в 2 млрд рублей. Я бы попросил предусмотреть дополнительные средства при формировании Фонда развития Алтайского края и иметь нас в виду, - рассказал исполнительный директор компании «Нортек» Игорь Канаков.

Как сообщает «Алтапресс», новую программу модернизации «Нортек» намерен проработать в 2020 году, а приступить к ее реализации в 2021-м. Предприятие планирует направить свои поставки в страны ЕС. Там будут продаваться индустриальные шины, покрышки для сельхозтехники и другая продукция компании.

ИСТОЧНИК KP.RU