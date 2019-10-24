Дочь Михаила Калашникова передала бронзовый бюст отца Алтайскому краю

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-24T04:45:53+03:00

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В среду,23 октября, в Барнауле открылась серия торжественных мероприятий в честь 100-летнего юбилея всемирно известного оружейника Михаила Калашникова. В этот же день его дочь Елена Калашникова передала Алтайскому краю бронзовый бюст отца, а также коллекцию юбилейных медалей.

Как сообщают в пресс-службе правительства, подарки она передала губернатору Виктору Томенко во время праздничной программы.

- Испытываю такие чувства, как будто здесь уже была, как будто Михаил Тимофеевич сейчас здесь, с нами, - отметила она.

Пользуясь случаем, Елена Калашникова поблагодарила земляков отца, руководство региона за трепетное отношение к памяти Михаила Тимофеевича. И тем не менее, по ее словам своим Калашникова считают не только на Алтае, но и в Брянске, в селе Матай, в Коломне, Ижевске и т.д. И все же до последних дней великий конструктор помнил о своей малой родине, тем более, что здесь остались жить его родственники, сестры.

- Несмотря на череду поражений в своей деятельности, он всегда шел вперед как закаленный сибирский парень. И родина к этому причастна, потому что она вскормила этого человека, - отметила Елена Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU