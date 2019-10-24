В Барнауле за 2 млн рублей отремонтировали кинотеатр
30 октября в Барнауле состоится торжественное открытие кинотеатра «Премьера» (ул. Н. Крупской, 97), в котором завершается ремонт. На него потратили два миллиона рублей.
Средства на ремонт выделили из краевого бюджета по программе «Развитие культуры в Алтайском крае».
- На эти деньги отремонтировали главный вход в кинотеатр, установили поручни, заменили покрытие пола, приобрели мебель в фойе кинотеатра, а в зрительном зале установили новые кресла, - поясняют в пресс-службе министерства культуры региона.
Презентация обновленного кинотеатра состоится с акции «Эхо Шукшинского кинофестиваля».
Стоит отметить, что в «Премьере» ежемесячно проходят кинопоказы для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Для этого Министерство культуры России создало копии почти 40 наиболее известных фильмов прошлых лет. Теперь они содержат субтитры, а также тифлокомментариями (лаконичными описаниями предмета, пространства или действия, которые непонятны слепым или слабовидящим без специальных словесных пояснений).
ИСТОЧНИК KP.RU