2019-10-24T03:56:42+03:00
Экономика

Имущество «Павловской птицефабрики» продали с молотка

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае 22 октября с молотка ушло имущество «Павловской птицефабрики». Предприятие находится на стадии банкротства.

ЗАО входило в состав скандального агрохолдинга «Изумрудная страна». Его начальная цена составляла 284 миллиона рублей, однако продать его удалось практически в два раза меньше – за 128 миллионов, сообщает «Банкфакс». Новым владельцем стало ООО «АС-Агро» из Алтайского края.

- В единый лот вошло незалоговое имущество и активы, находящиеся в залоге у «Россельхозбанка»: земельные участки в селе Павловск, несколько птичников, складских помещений, котельная, мехток, кузница, большое количество автомобильной и сельскохозяйственной техники, - добавляет источник.

Процедура банкротства «Павловской птицефабрики» началась в 2015 году, однако при этом на предприятии продолжали трудиться около 200 человек. Поголовье птиц составляло 350 тысяч. Долг перед главным кредитором составляет 240 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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