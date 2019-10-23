Жителей Алтайского края предупреждают об усилении ветра

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-23T16:44:58+03:00

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По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Алтайском крае ожидается переменная облачность, местами в северных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

- На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, ночью 5 - 10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем 8 - 13 метров в секунду с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 октября в регионе составит -4… +1 градус, в восточных и предгорных районах -5… -10 градусов. Днем потеплеет до +2…. +7 градусов, - сообщается на официальном сайте региона.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю напоминают, при сильном ветре необходимо переждать непогоду в капитальном строении. На улице советуют держаться дальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, которые могут обрушиться. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автотранспорт. Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU