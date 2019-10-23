Военные ограничат движение на алтайских трассах

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-23T16:36:13+03:00

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Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на загородных дорогах в четверг, 24 октября.

Перекрытие дороги связано с плановым движением военных колонн и каснется всех видов транспорта.

- с 7.40 до 10.40 будет перекрыт участок автодороги «населенный пункт Озёрки – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Сибирский, - сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Также дороги будут перекрыты в обед, с 14.40 до 17.40, на участке трассы «населенный пункт Сибирский – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Озёрки».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU