Алтайскому начальнику налоговой инспекции предъявили обвинение в мошенничестве
В Алтайском крае предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве начальнику налоговой службы №14, а также его сообщнику.
- В октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемого им общества, - сообщает региональный Следком.
Предпринимателю пообещали уменьшить сумму налогов, однако для этого потребовалось бы дать взятку служащему инспекции - более трех млн рублей. В действительности, деньги они никому передавать не собирались.
- В результате мошеннических действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей, - сообщает ведомство.
В этот же день, после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственными органами СК наложен арест на имущество обвиняемых - дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU