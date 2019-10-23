Алтайскому начальнику налоговой инспекции предъявили обвинение в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-23T11:35:47+03:00

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В Алтайском крае предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве начальнику налоговой службы №14, а также его сообщнику.

- В октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемого им общества, - сообщает региональный Следком.

Предпринимателю пообещали уменьшить сумму налогов, однако для этого потребовалось бы дать взятку служащему инспекции - более трех млн рублей. В действительности, деньги они никому передавать не собирались.

- В результате мошеннических действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей, - сообщает ведомство.

В этот же день, после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственными органами СК наложен арест на имущество обвиняемых - дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU