2019-10-23T09:46:18+03:00
Общество

Виктор Томенко дал поручение разобраться в ситуации с Ключевской больницей

Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор Томенко поручил разобраться в ситуации с Ключевской больницей. Ранее врачи пожаловались губернатору и региональному министру здравоохранения Дмитрию Попову на дефицит кадров и схему начисления зарплаты.

Врачи жаловались на нехватку кадров – из больницы уволились невропатолог и анестезиолог. В настоящее время в учреждении остался только один анестезиолог, если и он не выйдет на работу, проведение хирургических операций станет невозможным.

- Это значит, что хирургическое и реанимационное отделения могут быть закрыты. Из-за отсутствия врачей в настоящее время идет речь о закрытии фтизиатрического и дермато-венерологического кабинетов. Детским врачам предлагается совмещать выполнение обязанностей невропатолога, лора и других специалистов. И это без лицензии и прохождения специализированной подготовки, - говорится в обращении врачей.

Как сообщает портал «Толк», в настоящее время по данному факту сформирована специальная комиссия, которая проведет комплексную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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