2019-10-23T08:57:18+03:00
Дом. Семья

К Всемирному дню снежного барса на Алтае сняли фильм

Иван ОЛЕКСЮК
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Снежный барс..

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23 октября – Всемирный день снежного барса. В России снежного барса удалось сохранить на территории только трех субъектов - это Алтай, Тыва и Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка. К празднику подготовили серию фильмов.

Численность редкого хищника в стране составляет как минимум 63-64 особи, с учетом участков, не охваченных наблюдением фотоловушек – не более 90. Изучением редкого хищника занимаются научные сотрудники особо охраняемых природных территорий. Финансирование мероприятий осуществляется в основном за счет средств WWF и его партнеров.

В республике барсы обитают на территории Кош-Агачского района, где находится Национальный парк «Сайлюгемский», созданный, чтобы остановить истребление ирбиса. Сейчас каждая особь, каждый котенок занесены в базу данных, исследователи следят за их судьбой через объективы фотоловушек. Встретить снежного барса в дикой природе, к сожалению, пока удается только особо счастливчикам - на Алтае обитает всего 42-43 ирбиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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