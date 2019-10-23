2019-10-23T08:51:54+03:00
Общество

Более 240 млн рублей направят на ремонт школ и детских садов Алтайского края

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае дополнительно выделят деньги на ремонт школ и детских садов. Сумма составит порядка 240 млн рублей, деньги разделят между 56 организациями.

- Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Наибольшее количество объектов, вошедших в программу, в Бийском районе (семь объектов), Алейском районе (пять объектов) и Топчихинском районе (пять объектов), - сообщается на сайте Минобрнауки региона.

Всего по краевой адресной инвестиционной программе выделено более 1,3 млрд рублей. Капитальный ремонт пройдет в общеобразовательных школах и детских садах 48 районов и 10 городов. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Демография», включены в государственные программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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