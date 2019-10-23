В Бельмесево открыли спортплощадку

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-23T08:47:48+03:00

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В барнаульском поселке Бельмесево открыли спортивную площадку, построенную по проекту поддержки местных инициатив. Предполагается, там смогут проводить тренировки, фестивали и состязания.

Площадка находится на базе школы №94, размер сооружения составляет 540 квадратных метров, игровое поле имеет резино-полимерное покрытие и обнесено ограждением, на нем установлено спортивное оборудование для игры в волейбол и баскетбол.

- Для строительства выделили почти 1,5 млн рублей, вложения в проект со стороны жителей составили 14,6% от общей суммы. В Алтайском крае проект реализуется уже три года. На территории Центрального района был капитально отремонтирован тротуар по переулку Благодатный, открыта спортивная площадка в селе Лебяжье. В 2019 году в районе было построено два объекта – спортивные площадки в поселках Центральном и Бельмесево, - сообщает барнаульская администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU